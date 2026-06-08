Wiesbaden - Wer seinen Urlaub im Süden Europas plant, kann bei Übernachtungen und Restaurantbesuchen häufig sparen. Das zeigt ein Vergleich der Preise für Hotels und Restaurants durch das Statistische Bundesamt. Demnach zahlte man im April in Nordmazedonien (52 Prozent) im Schnitt nur halb so viel wie in Deutschland. In Bulgarien lagen die Hotel- und Gaststättenpreise 47 Prozent unter dem deutschen Wert. Auch klassische Urlaubsländer wie Portugal (-30 Prozent) und Spanien (-22 Prozent) sind vergleichsweise günstige Ziele.