Tegernsee ist bundesweit an der Spitze

Tegernsee in Bayern, am gleichnamigen bayerischen See gelegen, stößt mit einem monatlichen Suchvolumen von 2490 auf besonders großes Interesse und befördert das Städtchen auf Platz eins im Ranking, gefolgt von Braunlage in Niedersachsen mit einem monatlichen Suchvolumen von 1920 und Heiligenhafen in Schleswig-Holstein mit einem monatlichen Suchvolumen von 1860.