Urlaubsland Beben erschüttert Portugal - "viel Angst", aber keine Opfer

Die Erschütterungen seien am frühen Nachmittag vor allem in der Region Lissabon sowie in Setúbal circa 40 Kilometer südöstlich der Hauptstadt zu spüren gewesen, berichtete der Wetterdienst IPMA. Aber auch in anderen Regionen des Landes, etwa in Leiria, Beja und Faro, habe die Erde zum Teil deutlich gebebt.