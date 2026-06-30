Urlaubsgefahren Klimawandel macht Sommerurlaub riskanter

Für ältere Menschen, Personen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen, Schwangere sowie Säuglinge kann das die Gesundheit gefährden. Die DFR-Reisemediziner empfehlen deshalb, Reisezeiten und Reiseziele anzupassen, Städtetrips also vor allem außerhalb der Hochsommermonate zu unternehmen.

Waldbrände: Betrifft das die Gesundheit auch aus der Ferne?

Durch längere Dürreperioden und ausgetrocknete Böden infolge steigender Temperaturen steigt die Gefahr großflächiger Waldbrände vor allem in Südeuropa und rund ums Mittelmeer. Aber auch in Deutschland schafft die Trockenheit Bedingungen, unter denen sich Feuer schnell ausbreiten können. Rauch und Feinstaub aus Waldbränden verunreinigen die Luft weiträumig und belasten so die Atemwege, auch wenn das Feuer selbst weit entfernt ist.

Für Menschen mit Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen kann dies Probleme verursachen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind auch Kinder, ältere Menschen, Schwangere und Personen mit Herz‑ oder Lungenerkrankungen besonders gefährdet.

Steigt durch den Klimawandel auch das UV- und Hautkrebs-Risiko im Urlaub?

Höhere Temperaturen verleiten zu längerem Aufenthalt im Freien, oft ohne ausreichenden Sonnenschutz. Hinzu kommt, dass die Zahl der Sonnenstunden in vielen Regionen zugenommen hat - auch in Deutschland. "Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lassen deutlich erkennen, dass sich die Anzahl an Sonnenscheinstunden aufs Jahr gesehen im linearen Trend erhöht - von 1951 bis 2021 um 132 Stunden", schreibt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).

"Mehr Sonnenscheinstunden bedeuten mehr Zeit, in der UV-Strahlung ungehindert die Erdoberfläche erreichen kann." Damit könne die individuelle UV-Strahlungsbelastung steigen. Dies wirkt sich wiederum auf das Hautkrebs-Risiko aus.