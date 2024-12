Urlaubsgebiet: Vor Feiertagen: Noch Unterkünfte im Thüringer Wald verfügbar

In den ersten drei Quartalen 2024 hatte die Zahl der Gästeübernachtungen in Thüringen laut TTG mit rund 7,8 Millionen das Niveau des Vorjahreszeitraums um 1,4 Prozent überschritten. Über die Hälfte der Thüringer Reisegebiete verzeichneten von Januar bis Ende September einen Anstieg der Übernachtungszahlen im Vergleich zu 2023. Überdurchschnittlich fiel der prozentuale Zuwachs in den Städten Erfurt (plus 8,8 Prozent) und Weimar (8,4 Prozent), im Eichsfeld (plus 6,4 Prozent) und in der Welterberegion Wartburg- Hainich (plus 3 Prozent) aus.