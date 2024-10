Urlaubsflieger: Flüge gehen zum Start der Herbstferien in den Süden

Leipzig/Halle/Dresden - Zum Start in die Herbstferien in Sachsen heben am ersten Ferienwochenende insgesamt 158 Passagiermaschinen von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ab. 46 sind es am Flughafen Dresden und 112 am Flughafen Leipzig/Halle, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte. Neben deutschen und europäischen Metropolen stünden Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Schwarzen und Roten Meer hoch im Kurs.