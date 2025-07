Der Fahrer bemerkte die Rauchentwicklung rechtzeitig, konnte die Autobahn noch verlassen und das Fahrzeug am Straßenrand abstellen. Kurz darauf stand der Wohnwagen in Vollbrand. Die Feuerwehr Arnstadt rückte an und begann aufgrund der abgelegenen Lage sofort mit einem Schaumangriff über bordeigene Mittel – Löschwasser musste über eine Wegstrecke herangeführt werden. Der Robur brannte dennoch vollständig aus.