München (dpa/lby) - Viele Staus auf Bayerns Autobahnen erwartet der ADAC am bevorstehenden Pfingstwochenende. Wer in Richtung der österreichischen und italienischen Urlaubsgebiete unterwegs sei, brauche viel Geduld, teilte der Automobil-Club in München mit. Besonders viel Zeitverlust drohe auf der A9 in Richtung München, der A8 in Richtung Salzburg, der Inntal-Autobahn, der A95 sowie am Fernpass.