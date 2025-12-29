Die Textzeilen des Weihnachtsklassikers „Leise rieselt der Schnee“ trafen rund um Heiligabend zwar auch für Orte am Rennsteig zu und bescherten Neustadt, Frauenwald, Stützerbach und manch anderer Kommune einen Hauch von Weiß – aber für den Wintersport reicht so ein knapper Zentimeter Schnee noch lange nicht aus. Wie wirkt sich das auf den Tourismus in den betreffenden Orten aus?, wollte die Redaktion von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Tourist-Informationen wissen.