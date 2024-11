Urlaub statt Finale Zverev denkt um - Mit offensiverem Stil zum Grand-Slam-Coup?

"Ich habe einige fantastische Matches gespielt", bilanzierte Zverev. Es sei die erste Saison nach seiner schweren Fußverletzung von 2022 gewesen, in der er wieder auf höchstem Niveau um Titel spielen konnte. "Aber ich glaube, was in Erinnerung bleibt, sind die harten Niederlagen", räumte er ein. "Ich werde alles tun, um im nächsten Jahr in den gleichen Momenten und in der gleichen Position zu sein. Ich werde alles tun, was ich kann, um zu gewinnen".