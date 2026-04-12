Urlaub So günstig ist Camping in Thüringen

Auch die Ausstattung spiele für viele Gäste eine große Rolle, erzählt der Mitarbeiter vom Campingplatz am Tor zum Hainich. Besonders im Fokus: die Sanitärgebäude. "Wenn das ordentlich ist, dann bleiben auch viele."

Wie haben sich die Übernachtungszahlen entwickelt?

In den Jahren nach der Corona-Pandemie hat sich ein kleiner Camping-Boom in Thüringen entwickelt. Wurden im Jahr 2019 noch rund 700.000 Übernachtungen gezählt, waren es im vergangenen Jahr rund 830.000 - im Jahr 2024 sogar noch etwas mehr. Jährlich empfangen die Thüringer Campingplätze laut Wirtschaftsministerium inzwischen über 300.000 Gäste. Dazu komme, dass etwa Wohnmobilstellplätze statistisch noch gar nicht erfasst seien, die Bedeutung von Camping also noch höher ausfallen dürfte.

Welche Rolle spielt der Campingtourismus in Thüringen?

Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) sieht Wachstumspotenzial für Camping und einen anhaltenden Trend zu flexiblen und naturnahen Reiseformen. "Mit guten Angeboten für Camping und Caravaning können wir davon profitieren." Thüringen liege zentral und habe ein flächendeckendes Angebot an Plätzen. Und gerade mit Blick auf die Spritpreise hofft so mancher Campingplatzbetreiber in diesem Sommer noch einmal auf besonders viel heimisches Publikum.