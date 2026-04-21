München - Lieber WM-Einsatz oder Familienfrieden? Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat belustigt auf die Idee reagiert, er könnte im Sommer als TV-Experte bei der Fußball-Weltmeisterschaft arbeiten. "Keine Chance, keine Chance", sagte der Belgier und verwies sofort auf private Verpflichtungen. "Was soll ich als TV-Experte in meinem Urlaub? Dann habe ich nächstes Jahr keine Familie mehr in München. Gar keine Chance!"
Urlaub oder Weltmeisterschaft? Kompany als TV-Experte bei der WM? Bayern-Coach muss lachen
dpa 21.04.2026 - 11:54 Uhr