Urlaub oder Weltmeisterschaft?: Kompany als TV-Experte bei der WM? Bayern-Coach muss lachen

Die britische Zeitung "Daily Mail" hatte zuvor berichtet, dass sich unter anderem die BBC und ITV um Kompany als Experten bemüht hätten. Die Sender zeigen die WM-Partien in Großbritannien und hatten gehofft, dank Kompany unter anderem Interessantes über England-Kapitän Harry Kane zu erfahren. Kompany und der Stürmer sind bei Bayern im zweiten Jahr erfolgreich. Vor seiner Trainerkarriere war der Belgier sporadisch als TV-Experte aktiv.