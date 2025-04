Urlaub in Thüringen: Kurzentschlossene finden zu Ostern noch Ferienunterkünfte

Erfurt (dpa/th) - Die Nachfrage nach Ferienunterkünften für einen Oster-Kurzurlaub fällt in Thüringen nach Einschätzung der Tourismusbranche in diesem Jahr teils besser aus als 2024. Hier wirke sich der späte Ostertermin und die damit verbundene Hoffnung auf mildere Temperaturen aus, teilte eine Sprecherin der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) auf Anfrage mit. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen seien schon gut gebucht, es gebe aber regionale Unterschiede. Im Thüringer Wald etwa seien einzelne Hotels an den Feiertagen komplett ausgebucht. Kurzentschlossene fänden aber überall noch Übernachtungsmöglichkeiten.