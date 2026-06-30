Berlin - Frust, Neugier - und ein neues Reiseziel: Das überraschende Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM gegen Paraguay hat sich auch in den Suchanfragen im Internet bemerkbar gemacht. Im Zusammenhang mit dem aberkannten Tor von Jonathan Tah zum vermeintlichen 2:1 gehörten laut Daten-Analysten von Google "Wo kann man Beschwerde gegen FIFA-Schiedsrichter einreichen?" und "Kann man eine Schiedsrichterentscheidung rückgängig machen?" zu den größten Ausreißern bei der Suchmaschine.