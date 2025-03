Na so was! Aus einem privaten Fotoalbum hat die Redaktion ein halbes Dutzend Fotos erhalten, die vor langer Zeit in Oberhof geknipst wurden. Unter den Menschen tummelt sich das größte an Land lebende Raubtier der Welt, aber niemand rennt in Panik davon. Im Gegenteil: der grinsende weiße Bär wird untergehakt und die Urlauber lachen. Was ist denn da passiert?