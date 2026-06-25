Urlaub Ferien mit Rad und Roman der Ehefrau - Minister auf Reisen

Er reise mit seinem Ehemann zur Mittelmehr-Insel Mallorca: "Viel lesen, viel Sonne, wandern und die spanische Küche bedeuten für ihn Erholung pur."

Auf eine Insel zieht es auch wieder Finanzminister Alexander Lorz (CDU): Föhr in der Nordsee liege seiner Familie und ihm am Herzen. "Die Weite des Blicks, die Wärme und der belebende Wind lassen mich sofort abschalten. Dazu kommt ein gutes Glas Wein, und schon ist der Alltag weit weg", erzählt der Herr der Landeshaushalte. Diesmal gebe es auch "noch eine schöne Familienfeier auf der Insel".

Digitalministerin joggt mit kleiner Hündin Frida

Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) reist mit ihrem Mann an den Comer See. Die Kombination von Bewegung, Genuss und Kultur macht für sie laut einer Sprecherin den perfekten Ferientag aus: "Morgens joggen mit oder ohne die kleine Hündin Frida, dann zum Beispiel eine Ausstellung besuchen und abends gemeinsam kochen." Auch Radfahren und Volleyball nimmt sich Sinemus nach eigenen Worten vor: "Beim Sport gelingt es mir am besten, den Kopf freizubekommen."

Zum Wandern ins Karwendelgebirge in Bayern will Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) mit ihrer Familie fahren. "Ein klassischer Aktivurlaub, denn wir sind gerne zusammen in der Natur unterwegs", erklärt sie. "Gemeinsame Zeit mit meiner Familie, Natur, Bewegung: Das sind für mich auch die besten Voraussetzungen, um richtig gut entspannen zu können."

Ingmar Jung (CDU), Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, fährt nach eigenen Worten mit seiner Familie "wie jedes Jahr in unsere "zweite Heimat", ein kleines Dorf im Bregenzerwald in Österreich".

Wie sieht ein gelungener Ferientag bei ihm aus? "Tagsüber eine schöne Wandertour durch die Berge, abends entspannt bei einem guten Glas Wein die leckere regionale Küche genießen", sagt der Winzersohn.

Groß-Zimmern statt Istrien

Bleiben noch die beiden Minister, die zu Hause Urlaub machen, beziehungsweise auf einem anderen Kontinent landen wollen.

Entbürokratisierungs- und Europaminister Manfred Pentz (CDU), der kroatische Wurzeln hat, bedauert, dass er nicht wieder auf der Adria-Halbinsel Istrien Ferien machen könne, sondern "dieses Jahr, weil eine Operation ansteht, daheim in meiner schönen Heimat Groß-Zimmern".

Was ist dort in Südhessen ein gelungener Ferientag für Pentz? "Am Abend bei Sonnenuntergang im Garten sitzen und mit lieben Leuten über alles reden - außer über Politik", sagt Hessens früherer CDU-Generalsekretär.

Der Herr der Schulen in Hessen, Armin Schwarz (CDU), fliegt in das Land von US-Präsident Donald Trump. Ein Sprecher des Bildungsministers teilt mit: "Es geht mit Familie in den Sommerurlaub nach New York, dann Florida. Und dort vor den Keys zum südlichsten Zipfel der Vereinigten Staaten - unterwegs zu Fuß, wandernd und mit dem Boot, immer im Blick auch die Tierwelt mit Schildkröten, Vögeln und auch Alligatoren." Sein Chef Armin Schwarz, ein ehemaliger Lehrer, sei in den Sommerferien gerne "immer aktiv und in Bewegung" - und nur selten auf der Sonnenliege, ergänzt der Sprecher.