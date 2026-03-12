Urlaub endet hinter Gittern: Betrug und Diebstahl – Deutscher Mallorca-Tourist in Haft

Daraufhin sei der Gast wenig später verschwunden und habe eine unbezahlte Rechnung in Höhe von mehr als 6.000 Euro hinterlassen. Zudem meldete eine Mietwagenfirma bei der Polizei, dass der Urlauber sein Auto nicht zurückgegeben habe. Die Ermittler fanden schnell heraus, dass der Gesuchte eine der Fähren nach Barcelona genommen hatte. Dort klickten dann die Handschellen.