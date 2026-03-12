Palma/Barcelona - Hotelrechnung offen, Mietwagen nicht zurückgegeben: Ein Mallorca-Urlauber aus Deutschland ist wegen Betrugs und Diebstahls in Spanien festgenommen worden. Der Mann habe auf Mallorca Urlaub in einem Hotel gemacht, teilte die Polizei mit. Als er seinen Aufenthalt verlängern wollte, hätten die Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert, zunächst seine offene Rechnung zu begleichen.
Urlaub endet hinter Gittern Betrug und Diebstahl – Deutscher Mallorca-Tourist in Haft
dpa 12.03.2026 - 16:20 Uhr