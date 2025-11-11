Memorisiert oder nicht?

In der Klage (Aktenzeichen 42 O 14139/24) geht es auch um technische Feinheiten. Dass die Texte zum Training der KI verwendet wurden, ist unstrittig, doch was passierte danach? Die Gema wirft OpenAI vor, die Texte in seinem System memorisiert - also letztlich auf eine gewisse Weise abgespeichert - und damit vervielfältigt zu haben. OpenAI argumentiert dagegen, dass die Daten nicht memorisiert habe, sondern lediglich reflektiere, was es beim Training gelernt habe. Als Argument dafür führt sie beispielsweise an, dass die Texte teils verändert ausgegeben wurden.