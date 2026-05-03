Urbane Sicherheit: München und Fürth sicherste Großstädte Deutschlands

München (dpa/lby) - Bayerns Großstädte sind nach Angaben des Innenministeriums in München weiterhin im bundesweiten Vergleich besonders sicher. Im Städtevergleich für 2025 auf Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistiken rangiere die Landeshauptstadt bei den Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern weiterhin in Deutschland auf dem ersten Platz, berichtete das Ministerium. Augsburg konnte sich hier von Rang drei auf zwei verbessern. Nürnberg, das im Jahr 2024 noch auf dem zweiten Rang war, ist auf Platz fünf in dieser Kategorie gefallen.