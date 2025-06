Nahezu drei Stunden (fast) ohne Pause plaudert Urban Priol mit seinen Zuhörern. Die aufpassen müssen, dass nicht im lauten Lachen nach einer Pointe von ihm seine nächste untergeht. Warum er für all das kaum ein Manuskript braucht, begründet er so: „Ich müsste ja meist kurz vor meinem Auftritt wieder etwas ändern, etwas ergänzen – so schnell wie uns die Politik eine Steilvorlage nach der anderen liefert.“ Schneller als erwartet sei ja vor Kurzem die Papstwahl zu Ende gegangen. Sicher wollten die Bischöfe schnell wieder nach Hause zu Frau und Kindern, wie er als Grund dafür vermutet. Dass auch bei Friedrich Merz zunächst schwarzer Rauch aufgestiegen ist, ehe er dann im zweiten Wahlgang doch noch Kanzler wurde – daran hat sich Urban Priol noch nicht so richtig gewöhnt, wie er bekennt. „Seit vier Wochen haben wir eine neue Regierung, ja eine ganz neue Republik! In der alles ganz anders ist“, lästert er. Ein Beispiel gefällig? „Die Beamten sollen nun ebenfalls in die Sozialkassen einzahlen, wurde beschlossen. Bereits nach einer halben Stunde hat der Beamtenbund reagiert – das hat es bisher in Deutschland noch nie gegeben, dass Beamte so schnell reagieren!“