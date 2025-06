Uraufführung Wild, derb, philosophisch - Der "Brandner Kaspar" von Kroetz

München - Die Geschichte vom Brandner Kaspar ist in Bayern das Kult-Theaterstück schlechthin. Weil der Bauer mit 75 noch nicht sterben will, füllt er den Tod mit "Kerschgeist" ab und ergaunert sich beim Kartenspiel weitere Lebensjahre. Nun hat Franz Xaver Kroetz im Auftrag des Residenztheaters in München eine Neufassung geschrieben - und dem legendären Stoff alle Ehre erwiesen. Bei der Uraufführung beeindruckte das Stück mit wunderbaren Dialogen, einer hervorragenden Inszenierung und einem großartigen Ensemble rund um Günther Maria Halmer und Florian von Manteuffel.