Vor genau 75 Jahren erlebte das Rennsteiglied seine Uraufführung in Hirschbach bei Suhl. Gleichzeitig war es der erste öffentliche Auftritt der Instrumentalgruppe von Herbert Roth, die sich zu diesem Zeitpunkt noch „Suhler Volksmusik“ nannte. Die DDR bestand bereits über ein Jahr, und in vielen Teilen der jungen Republik wurde der Ruf nach Liedern im neuen Zeitgeist, dem „sozialistischen Realismus“, von Seiten der SED lauter. Diesen kulturpolitischen Ansatz konnte das Rennsteiglied vom Text her nicht erfüllen, und ein Volkslied sollte das Rennsteiglied nach Aussagen von Herbert Roth eigentlich auch nicht sein. Sein durch ihn neu geschaffenes Musikgenre nannte er „volkstümliche Unterhaltungsmusik“. Zu seinen Vorbildern zählte Herbert Roth vor allem Franz Grothe und Michael Jary, zwei bekannte Schlagerkomponisten vieler Ufa-Tonfilme der 30er- und 40er-Jahre.