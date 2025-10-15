Trauzeuge Erdogan

Das hatte Özil 2018 in drei ausführlichen Statements in den sozialen Medien auch angeprangert. Was daraus folgte, findet Şipal dennoch paradox: "Du bist ein Opfer eines rechten Narratives geworden - und suchst jetzt Schutz bei Rechten in der Türkei. Du wirst ein politischer Funktionär, nachdem du vorher immer behauptet hast, kein politischer Mensch zu sein."

Anfang dieses Jahres wurde Özil in den Vorstand der Erdogan-Partei AKP gewählt. Der heutige Präsident der Türkei ist auch sein Trauzeuge. Es sei so, sagt Şipal, als ob Özil diejenigen bestätigen wolle, die schon immer gesagt haben: Der ist keiner von uns.

Am Ende geht es in diesem Theaterstück aber genau darum, erklärt der Autor: "Mesut Özil ist in Gelsenkirchen geboren und aufgewachsen. Er war bis zu seinem 14. Lebensjahr kein einziges Mal in der Türkei. Es ist also nicht die Geschichte eines Türken, der Deutschland den Rücken gekehrt hat. Sondern es ist die Geschichte eines Deutschen, der in die Türkei ging."