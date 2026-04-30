Uraufführung: Freddie Mercurys Münchner Zeit als Theaterstück

"Er bewohnte hier mehrere Wohnungen, schloss enge Freundschaften und nahm sein erstes Soloalbum auf", schreibt das Münchner Residenztheater auf seiner Homepage. "Was zog ihn an die Isar? Die Liebe, das wilde Nachtleben und die vielen Treffpunkte der Gay-Community? Die Musicland Studios von Giorgio Moroder und ihre bahnbrechenden Innovationen in elektronischer Musik? Oder wollte er sich einfach nur den rigiden britischen Steuergesetzen entziehen?" Diesen Fragen geht der polnische Regisseur Michał Borczuch in dem neuen Stück nach.