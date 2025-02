Uranbergbau in der DDR: Neue Reihe zur wechselvollen Geschichte der Wismut

Chemnitz - Verschiedene Facetten des Uranbergbauunternehmens Wismut und seiner Mitarbeiter beleuchtet eine neue Veranstaltungsreihe an authentischen Orten. Dabei können sich Bürger und Bürgerinnen mit eigenen Erinnerungsstücken und Erlebnissen einbringen. Der Auftakt unter dem Titel "Glück auf" ist am 12. März in der Universitätsbibliothek in Chemnitz, teilte die Hochschule mit. Der Titel ist angelehnt an den Namen des früheren Wismut-Kaufhauses in dem Gebäude. Der Historiker Rainer Karlsch werde dazu die Geschichte des Gebäudes und der Handelsorganisation erläutern, hieß es.