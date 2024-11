Urabstimmung: Ingolstadts Ex-OB geht bei Kandidatenwahl leer aus

Ingolstadt (dpa/lby) - Die CSU in Ingolstadt hat einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2025 gekürt - und sich dabei gegen den ehemaligen OB Christian Lösel entschieden. Lösel unterlag dem parteiinternen Konkurrenten Michael Kern, der bei einer Urabstimmung 60,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinte. "Ingolstadt liegt mir am Herzen. Gemeinsam können wir unsere Stadt weiter voranbringen", kündigte Kern nach seiner Wahl laut Parteiangaben an. Er ist bislang stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU in Ingolstadt. Lösel rief die CSU zudem zu Einigkeit auf: "Ab jetzt gibt es nur noch ein gemeinsames Ziel: Wir erobern das Rathaus zurück!"