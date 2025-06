Palma - Ein Österreicher ist auf Mallorca festgenommen worden, weil er einer Frau gegen deren Willen unter dem Rock fotografiert haben soll. Der Vorfall habe sich an der Playa de Palma im Südwesten der spanischen Urlaubsinsel ereignet, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige befinde sich bis zur Vorführung beim Untersuchungsrichter in Gewahrsam, hieß es in der Mitteilung.