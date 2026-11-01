Als sich am späten Sonntagabend die Dunkelheit über Ilmenau legt, verwandelt sich die Innenstadt in eine leuchtende Kulisse. Bäume strahlen in bunten Farben, Lichterketten schmücken die Geschäfte, aus der Ferne schimmern beleuchtete Fabelwesen durch die Menschenmenge. Zwischen Wetzlarer Platz, Fußgängerzone und Lindenstraße drängen sich Tausende Besucher dicht an dicht. Familien mit Kindern, Jugendliche, Senioren: Beim traditionellen Lichterfest scheint ganz Ilmenau auf den Beinen zu sein.