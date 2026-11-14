Berlin - "Frisch aus dem Krankenbett" hat sich Reality-TV-Star Patricia Blanco gemeldet: In einer über drei Stunden langen Operation sind ihr eigenen Angaben zufolge Tumore entfernt worden. "Zwei gutartige Tumore, riesengroße Dinger, wurden an der Gebärmutter entfernt. Die ganze Gebärmutter war eigentlich voll", erzählte Blanco in einer von mehreren Storys auf der Social-Media-Plattform Instagram. Die 55-Jährige ergänzte ein Lob: "Sehr guter Arzt, muss ich sagen, vielen lieben Dank, super Betreuung in dieser Klinik."