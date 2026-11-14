"Jetzt geht mir schon besser, aber es sind schon Schmerzen. Muss mich jetzt schon schonen ein paar Wochen, was bei mir ja ein bisschen schwierig ist", erläuterte die 55-Jährige weiter und ergänzte im Video sichtlich erleichtert: "Ich bin froh, dass das jetzt draußen ist. Neuer Lebensabschnitt, einfach frei sein." Ihren Angaben zufolge hatte sie bereits länger unter den Wucherungen gelitten.