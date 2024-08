Die Ahornallee in Unterpörlitz. Eine steile Straße, die am Montagnachmittag gesperrt ist. Dabei stehen gar keine Straßenbauarbeiten an. Lediglich ein Paketlieferwagen durchfährt die Absperrung. Doch eigentlich wollen andere Akteure die Straße nutzen. Kleine und große Radfahrer stehen am Fuße der Straße bereit, mit einer Mission: Die Ahornallee so schnell wie möglich bezwingen. In Unterpörlitz steigt die zweite UP-Fahrt.