Natürlich ist da der Krieg in der Ukraine. Die Unsicherheit, wie es weitergeht in der Welt. Doch das allein ist es wohl nicht, was die Deutschen derzeit davon abhält, ihr Geld auszugeben. Es kommen wohl mehrere Gründe zusammen. Das Traurige: Sie alle dürften beim Handel nicht eben Hoffnung auf einer baldige Besserung der Lage wecken. Da sind natürlich zuallererst die stark gestiegenen Preise der vergangenen Jahre. Auf dem Papier wurden diese zwar durch gute Tarifabschlüsse wieder hereingeholt, doch von diesen profitiert eben nicht jeder.