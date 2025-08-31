Der 1. FC Sonneberg 2004 hat sein erstes Heimspiel der neuen Spielzeit im heimischen „Kessel“ erfolgreich gestaltet und gegen den Aufsteiger SV Eintracht Ifta einen verdienten, wenn auch glanzlosen 2:0-Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Roberto Benn blieb dabei erstmals in dieser Spielzeit ohne Gegentor – auch weil der Gegner die Sonneberger kaum offensiv forderte. Dabei konnte FC-Trainer Roberto Benn auf Abwehrchef Florian Scheidemann bauen, musste aber auf Mittelfeldstrategen Hannes Schreck verzichten, der angeschlagen nur auf der Bank saß. Dort fand auch zunächst Fredi Leis Platz.
Unzufriedener 1. FC Sonneberg? Nur eine Dusche bringt wenig Glanz
Redaktion 31.08.2025 - 16:45 Uhr