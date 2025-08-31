Der 1. FC Sonneberg 2004 hat sein erstes Heimspiel der neuen Spielzeit im heimischen „Kessel“ erfolgreich gestaltet und gegen den Aufsteiger SV Eintracht Ifta einen verdienten, wenn auch glanzlosen 2:0-Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Roberto Benn blieb dabei erstmals in dieser Spielzeit ohne Gegentor – auch weil der Gegner die Sonneberger kaum offensiv forderte. Dabei konnte FC-Trainer Roberto Benn auf Abwehrchef Florian Scheidemann bauen, musste aber auf Mittelfeldstrategen Hannes Schreck verzichten, der angeschlagen nur auf der Bank saß. Dort fand auch zunächst Fredi Leis Platz.