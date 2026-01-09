Okay, in Norddeutschland wird man das mit dem Winterchaos bestimmt anders sehen. Im Thüringer Wald jedoch sind die Auswirkungen von Wintersturm „Elli“ eher so eine Art Schnee von gestern. Es hat halt ein bissel geschneit. Früher nannte man so etwas ganz einfach nur Winter, ganz normal für einen 9. Januar. Man kann das Staunen über den glimpflichen Ausgang daran ermessen, dass auf der Straße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof nicht mal Lastzüge quer standen, wie das bei einem Wintereinbruch sonst immer der Fall ist. Am Ende hatten sich anscheinend alle darauf eingerichtet. Die Warnungen vor dem großen Schneechaos könnten also doch nicht so ganz umsonst gewesen sein.