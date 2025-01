Unwetterschäden: Mauer von Burg Falkenstein vor Wiederaufbau

Die besonders in Mitleidenschaft gezogene Mauer der Burgruine ist den Angaben nach inzwischen durch ein Gerüst geschützt und stabilisiert worden. So sollen weitere Schäden am Mauerwerk verhindert und die Anwohner in den unterhalb der Burg gelegenen Häusern vor herabfallenden Mauerteilen geschützt werden.