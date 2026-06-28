Unwettergefahr Nach der Hitze drohen Gewitter
dpa 28.06.2026 - 04:00 Uhr
Tagelang Hitze bei rund 40 Grad: Zum Wochenstart wird es etwas kühler - und nass.
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Der Montag bringe dann allmählich Entspannung bei den Temperaturen. Es werden Meteorologen zufolge maximal 27 bis 31 Grad erreicht. Auch hier könne es im Laufe des Tages teils kräftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel geben.
In Hessen wurde am Samstag den zweiten Tag in Folge nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes mit 41,3 Grad in Bad Nauheim der Allzeittemperaturrekord gebrochen.