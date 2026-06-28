Unwettergefahr: Nach der Hitze drohen Gewitter

Offenbach (dpa/lhe) - Nach den trockenen Hitzetagen kommen in Hessen teils schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Heute bestehe auch Unwettergefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen würden weiter bei heißen 35 bis 38 Grad liegen.