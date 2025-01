Unwetter Wintersturm in den USA bringt Strom- und Flugausfälle

Autobahnen waren wegen Blitzeis gesperrt. Der "New York Times" zufolge kamen bei Verkehrsunfällen mindestens drei Menschen ums Leben. Landesweit fielen wegen des Winterwetters Tausende Flüge aus - auch in der US-Hauptstadt Washington und der Region fielen bis zu 20 Zentimeter Schnee. Die Mehrheit der Flüge am Hauptstadtflughafen Reagan National wurde gestrichen. Dem Wetterdienst zufolge sollen die heftigen Schneefälle nun enden - in den kommenden Tagen sei aber weiter mit Minustemperaturen zu rechnen.