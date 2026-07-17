Was wie ein kurzes Sommergewitter begann, verwandelte den Ort Deesbach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt innerhalb von Minuten in eine winterliche Kulisse. Eine zentimeterhohe Eisschicht bedeckte Straßen und Grundstücke, sodass Anwohner mitten im Juli zur Schneeschippe greifen mussten, um Wege und Einfahrten freizuschaufeln. Ähnliche Bilder gab es auch in der Rennsteigregion in den Neuhäuser Stadtteilen Piesau und Lichte, wo erst Hagel niederging und dann sich Wassermassen durch den Ort wälzten. Die Wiesen bedeckten sich zeitweilig mit einer weißen Decke.