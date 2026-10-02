Unwetter: Wieso es in diesem Jahr wenig Tornados gab

Der Grund für die geringe Zahl in diesem Jahr: "Es mangelte schlicht an passenden Wetterlagen für das Auftreten von Tornados", so Beyer. Damit ein Tornado entstehen kann, braucht es warme, feuchte Luft am Boden, kalte Luft darüber und eine sogenannte Windscherung. Dabei nimmt der Wind mit der Höhe zu und dreht sich.