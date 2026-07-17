Leipzig (dpa/sn) - In Sachsen ziehen einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge ab dem heutigen Nachmittag heftige Gewitter auf. Sie können schwere Sturmböen und Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter binnen einer Stunde bringen, wie der DWD informierte. Auch Hagelkörner mit etwa drei Zentimetern Durchmesser könnten herabprasseln. Lokal seien sogar orkanartige Böen und Niederschlagsmengen von mehr als 40 Litern pro Quadratmeter möglich. Das Unwetterpotenzial bestehe bis in die Nacht hinein. Auch am Samstag seien noch einzelne Gewitter möglich.