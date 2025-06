München/Wald (dpa/lby) - Unwetter mit Blitz, Sturm und Starkregen haben am Montag in Südbayern und der Oberpfalz zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. In der Oberpfalz brannte nach einem Blitzeinschlag ein Feld bei Wald im Landkreis Cham, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Die Feuerwehr war dort im Einsatz.