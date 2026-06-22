Braunfels (dpa/lhe) - Heftige Sommergewitter haben in Mittelhessen mancherorts ganze Massen von Hagelkörnern mit sich gebracht und für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Wie der Leiter des Lagedienstes der Zentralen Leitstelle des Lahn-Dill-Kreises, Paschalis Lepidis, sagte, ereigneten sich die Unwetter am Sonntagabend. In Braunfels gingen so viele Hagelkörner nieder, dass auch Gullys verstopft wurden, wie Lepidis sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Unwetter Unwetter bringen teils massenweise Hagel nach Mittelhessen
dpa 22.06.2026 - 12:03 Uhr