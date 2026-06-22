Unwetter Unwetter bringen teils massenweise Hagel nach Mittelhessen

Als dann während eines weiteren Gewitters starker Regen fiel, seien auch einige Keller vollgelaufen. Auch mehrere Bäume stürzten um. Verletzte durch das Unwetter oder Unfälle auf den Straßen habe es aber nicht gegeben. Betroffen von den Gewittern waren nach den Worten von Lepidis im Lahn-Dill-Kreis neben Braunfels auch Wetzlar, Solms, Leun sowie die Gemeinden Lahnau und Schöffengrund. Insgesamt habe es rund 50 Einsätze gegeben. Zur Höhe des Sachschadens könnten keine Angaben gemacht werden.