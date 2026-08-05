Die stete Warnung vor örtlicher Unwettergefahr? Wird von Vielen innerlich meist als Nullnummer ausgebucht. Eben weil in Klimawandel-Zeiten ohne sie heutzutage oft kaum noch eine Witterungsvorschau auf dem iPhone oder im Radio auskommt. Für die Abendstunden des 14. Juli war eine solche ausgerufen worden. Doch wer in Neuhaus am Rennweg oder Steinheid sein Häuslein hat? Wird das Geschehen bestenfalls als typisches Sommergewitter in Erinnerung behalten haben. Und sich in der Missachtung von als übertrieben empfundenem Alarmismus bestätigt sehen: So dicke kam’s halt doch nicht.