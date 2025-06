Unwetter: Sturm deckt Dächer in der Oberpfalz ab

Hahnbach (dpa/lby) - Ein Sturm hat am Mittag in Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) mehrere Dächer abgedeckt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie ein Sprecher sagte, sind zwei Wohnhäuser und mehrere Nebengebäude betroffen. Ersten Schätzungen zufolge liege der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Bis zum Abend beruhigte sich die Lage wieder. Es gebe noch vereinzelt Einsätze wegen Starkregens, die Lage sei aber überschaubar, so der Sprecher.