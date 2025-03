Washington - Starke Stürme und Tornados sind in der Nacht über weite Teile der mittleren und südlichen USA hinweggefegt und haben Schäden angerichtet. Im Bundesstaat Missouri starben bei den Unwettern am späten Freitag nach Berichten mehrerer Fernsehsender mindestens drei Menschen. Das Ausmaß der Schäden sei am frühen Morgen noch unklar, berichtete der Sender CNN.