Unwetter Regenstürme in Südkalifornien - Warnung vor Sturzfluten

Los Angeles - Ein Wintersturm mit starkem Regen, heftigen Winden und Überschwemmungen hat weite Teile Südkaliforniens heimgesucht. Die Behörden haben für den Raum Los Angeles und angrenzende Gebiete Warnungen für Sturzfluten und Überschwemmungen ausgerufen. Der Wetterdienst mahnte zur Vorsicht, vor allem in ehemaligen Brandgebieten. In Regionen, wo im vorigen Januar heftige Flächenbrände wüteten, drohten Erdrutsche und Schlammlawinen. Anwohner in den gefährdeten Bezirken wurden aufgerufen, notfalls die Gefahrenzonen schnell zu verlassen.