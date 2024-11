Die 5.000-Einwohner-Stadt Odda, etwa 60 Kilometer südöstlich von Bergen gelegen, war am Freitagmorgen von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem dort eine Brücke eingestürzt war. Auch alle weiteren Einfahrtsstraßen in den Ort waren aufgrund des Unwetters gesperrt. Der Bürgermeister von Odda bezeichnete die Situation der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Donnerstagabend als "dramatisch".