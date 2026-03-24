Unwetter Nach andauernden Regenfällen in Kenia schon mehr als 80 Tote

In Westkenia trat der Fluss Nyando über die Ufer und überschwemmte zahlreiche Straßen in der Umgebung von Kisumu, der drittgrößten Stadt des Landes. In Nairobi hatten die Behörden am Wochenende die Bewohner tiefergelegener Stadtteile bereits zum Verlassen ihrer Häuser und Wohnungen aufgefordert, da befürchtet wird, dass ein Flussdeich bricht und diese Gebiete überflutet werden. Das kenianische Rote Kreuz berichtete über die Evakuierung von Schülern aus gefährdeten Schulen in Westkenia.