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Unwetter Mann von Baum erschlagen - Toter bei Unwetter in Sachsen

Ein Mann stirbt in Sachsen während eines Unwetters, ein umstürzender Baum trifft ihn. Der Wetterdienst hatte zuvor vor schweren Gewittern und möglichen Schäden gewarnt.

Unwetter: Mann von Baum erschlagen - Toter bei Unwetter in Sachsen
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In Rathen in Sachsen ist ein Mensch durch einen umgestürzten Baum ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Bernd März/extremwetter.tv/dpa

Rathen - Bei einem Unwetter in Sachsen ist ein Mann ums Leben gekommen. Er sei in Rathen von einem umgestürzten Baum erschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details waren zunächst unklar.

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Der Deutsche Wetterdienst hatte für weite Teile Sachsens vor starken Gewittern gewarnt. Dabei könne es unter anderem zu Blitzschlag sowie umstürzenden Bäumen und herabfallenden Gegenständen kommen. Die Warnung galt auch für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, in dem Rathen liegt.