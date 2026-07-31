Unwetter Mann von Baum erschlagen - Toter bei Unwetter in Sachsen
dpa 31.07.2026 - 20:46 Uhr
Ein Mann stirbt in Sachsen während eines Unwetters, ein umstürzender Baum trifft ihn. Der Wetterdienst hatte zuvor vor schweren Gewittern und möglichen Schäden gewarnt.
Nach der Werbung weiterlesen
Der Deutsche Wetterdienst hatte für weite Teile Sachsens vor starken Gewittern gewarnt. Dabei könne es unter anderem zu Blitzschlag sowie umstürzenden Bäumen und herabfallenden Gegenständen kommen. Die Warnung galt auch für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, in dem Rathen liegt.