Unwetter: Mann von Baum erschlagen - Toter bei Unwetter in Sachsen

Der Deutsche Wetterdienst hatte für weite Teile Sachsens vor starken Gewittern gewarnt. Dabei könne es unter anderem zu Blitzschlag sowie umstürzenden Bäumen und herabfallenden Gegenständen kommen. Die Warnung galt auch für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, in dem Rathen liegt.