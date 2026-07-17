Ein heftiger Starkregen mit Gewitter hat am Freitagnachmittag innerhalb weniger Minuten zu erheblichen Schäden im Stadtgebiet von Schmalkalden und umliegenden Ortsteilen geführt. Obwohl das Regenereignis nach ersten Einschätzungen nur etwa fünfzehn bis 20 Minuten andauerte, konnten die Wassermassen von der Kanalisation nicht aufgenommen werden. Mehrere Gullydeckel wie in Näherstille oder vor dem Audi-Autohaus in der Asbacher Straße wurden durch den enormen Wasserdruck aus ihren Schächten gedrückt.