Die Gewitter ziehen ab dem Mittag von Franken nach Südost. Im Südosten Bayerns sind dann auch Unwetter und Starkregen möglich, wie der DWD mitteilte. Es kann vereinzelt hageln. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad. An der unteren Donau, bei Passau, wird es am wärmsten, am kühlsten ist es in Mainfranken.